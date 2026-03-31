El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, martes 31 de marzo

El día de hoy, 31 de marzo de 2026, Redondela se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que promete un día soleado y luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 25 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 25 grados.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 68% por la mañana y disminuyendo a medida que avanza el día, alcanzando un 33% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será fresca, la sensación térmica mejorará notablemente con el paso de las horas, haciendo que el tiempo sea ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 14 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán durante la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría aportar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día. Este viento moderado será un aliado para quienes deseen disfrutar de un paseo o realizar actividades deportivas al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es una excelente noticia para los planes familiares o de ocio que se tengan programados.

A medida que se acerque la tarde, el sol comenzará a descender, con el ocaso previsto para las 20:59 horas. La temperatura comenzará a descender gradualmente, alcanzando los 10 grados hacia la noche. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que la velada sea propicia para disfrutar de actividades al aire libre, como cenas en terrazas o paseos nocturnos.

En resumen, el tiempo en Redondela para hoy es ideal, con un día soleado, temperaturas agradables y sin posibilidad de lluvia. Es una jornada perfecta para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre, aprovechando al máximo las horas de luz y buen tiempo que nos ofrece esta primavera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-30T20:57:12.