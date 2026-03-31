El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, martes 31 de marzo

El día de hoy, 31 de marzo de 2026, se presenta en Pontevedra con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas moderadas.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 24 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas. En la mañana, se espera un inicio fresco con temperaturas de 14 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados en las horas más frías. A medida que avance el día, el termómetro irá subiendo, alcanzando los 22 grados a media tarde y culminando en 24 grados hacia el final de la jornada. Esta variación térmica permitirá disfrutar de un tiempo primaveral, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 76% por la mañana y descendiendo hasta un 39% en las horas más cálidas. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, evitando la pesadez que a veces acompaña a días muy húmedos.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 19 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 37 km/h, especialmente en las horas de la tarde. Este viento fresco ayudará a mitigar el calor durante las horas más cálidas del día, haciendo que la temperatura se sienta más llevadera.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos por el centro de la ciudad o excursiones a la naturaleza.

El orto se producirá a las 08:18 y el ocaso será a las 20:59, brindando un día largo y luminoso. La combinación de un cielo despejado, temperaturas agradables y la ausencia de lluvia hacen de este un día perfecto para disfrutar de la belleza de Pontevedra y sus alrededores.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-30T20:57:12.