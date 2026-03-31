El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, martes 31 de marzo

Hoy, 31 de marzo de 2026, el tiempo en Pontecesures se presenta mayormente despejado, con algunas nubes dispersas a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 13 grados , con una humedad relativa que rondará el 78%. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 12 grados en las horas centrales del día.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 17 km/h. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 30 km/h, aumentando a 40 km/h en la tarde. Esta brisa fresca puede hacer que la sensación térmica sea un poco más baja, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes poco significativas que no afectarán la visibilidad ni la luminosidad del día. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias en ninguna de las horas del día. Esto permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones por el tiempo.

La tarde será el momento más cálido, alcanzando temperaturas de hasta 22 grados . Sin embargo, conforme se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, llegando a los 12 grados hacia la medianoche. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos, alrededor del 65% al final del día.

El orto se producirá a las 08:18, brindando un hermoso amanecer que se podrá disfrutar en la localidad. Por otro lado, el ocaso está previsto para las 20:59, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz natural.

En resumen, el tiempo en Pontecesures para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado. Se recomienda aprovechar el día para paseos, deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza, ya que las condiciones meteorológicas son favorables y no se prevén cambios significativos a lo largo de la jornada.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-30T20:57:12.