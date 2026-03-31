El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, martes 31 de marzo

El día de hoy, 31 de marzo de 2026, se presenta en Ponteareas con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo en torno a las 17:00 horas, alcanzando los 27 grados, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 68% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 31% por la tarde. Esto indica que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que contribuirá a un confort térmico adecuado para los habitantes y visitantes de la localidad.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 13 km/h a lo largo del día. Las rachas máximas se registrarán en las horas centrales, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos estar atentos a posibles ráfagas más intensas en la tarde.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias en ninguna de las franjas horarias. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado durante todo el día. Las condiciones meteorológicas son ideales para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en los parques y espacios públicos de Ponteareas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 14 grados hacia las 23:00 horas. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 20:58 horas. La combinación de un cielo claro y temperaturas agradables hará que la velada sea perfecta para salir a cenar o disfrutar de actividades nocturnas.

En resumen, el tiempo en Ponteareas para hoy es óptimo, con cielos despejados, temperaturas cálidas y sin posibilidad de lluvia, lo que invita a todos a aprovechar al máximo este espléndido día de primavera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-30T20:57:12.