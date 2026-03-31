El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, martes 31 de marzo

El día de hoy, 31 de marzo de 2026, se presenta en Ponte Caldelas con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 22 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se registrarán mínimas de 9 grados, pero a medida que avance la mañana, se espera que el termómetro suba rápidamente, alcanzando los 21 grados hacia la tarde. Este ascenso térmico será especialmente notable entre las 14:00 y las 16:00 horas, cuando se prevé que la temperatura alcance su pico.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 74% por la mañana y descendiendo a un 41% durante la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno será mínima, lo que hará que el tiempo sea más agradable para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 33 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se producirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 41 km/h. Este viento fresco puede proporcionar un alivio agradable en las horas más cálidas, aunque se recomienda tener precaución si se realizan actividades al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

No se prevén precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá que los residentes y visitantes de Ponte Caldelas disfruten de un día sin preocupaciones meteorológicas.

El orto se producirá a las 08:18 y el ocaso será a las 20:58, lo que brinda una amplia ventana de luz solar para disfrutar de actividades al aire libre. En resumen, el tiempo de hoy en Ponte Caldelas es ideal para salir, disfrutar de la naturaleza y realizar actividades recreativas, con temperaturas agradables y un cielo despejado que invitan a aprovechar al máximo el día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-30T20:57:12.