El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, martes 31 de marzo

El día de hoy, 31 de marzo de 2026, Poio se verá beneficiado por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, ofreciendo un panorama claro que se extenderá a lo largo de todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 23 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que sugiere que será un día cálido y propicio para actividades al exterior.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 76% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta alcanzar un 37% en las horas de la tarde. Esto indica que, aunque la atmósfera será algo húmeda al inicio del día, se tornará más seca conforme avance la jornada, lo que contribuirá a la sensación de calor.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas que variarán entre 10 y 37 km/h, predominando del norte y noreste. Las velocidades del viento serán más intensas durante la tarde, alcanzando su máxima de 37 km/h entre las 16:00 y 17:00 horas. Este viento fresco puede proporcionar un alivio agradable ante las temperaturas más cálidas, aunque es recomendable tener precaución si se planean actividades al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, permitiendo que los residentes y visitantes de Poio disfruten de un día sin preocupaciones meteorológicas.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, pero se mantendrán agradables, rondando los 20 grados . La puesta de sol está programada para las 20:59, lo que permitirá disfrutar de un atardecer claro y hermoso, ideal para paseos o actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Poio para hoy es perfecto para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para salir y aprovechar el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-30T20:57:12.