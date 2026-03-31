El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, martes 31 de marzo

El día de hoy, 31 de marzo de 2026, se presenta en Pazos de Borbén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 23 grados a lo largo del día. En la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 10 a 12 grados, alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque hasta 23 grados. Este ascenso térmico será especialmente notable en las horas centrales del día, lo que permitirá disfrutar de un tiempo primaveral.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Durante la mañana, los niveles de humedad se situarán alrededor del 70%, lo que podría hacer que la temperatura se sienta un poco más fresca. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad disminuirá, alcanzando valores de alrededor del 34% hacia la tarde, lo que hará que el ambiente se sienta más seco y cálido.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera constante desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 11 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 27 km/h. Este viento ligero será un alivio en las horas más cálidas, proporcionando una sensación de frescura.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin inconvenientes. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para quienes planean disfrutar de un paseo o realizar actividades deportivas en la naturaleza.

El orto se producirá a las 08:18 y el ocaso a las 20:58, lo que brinda una amplia ventana de luz diurna para disfrutar del entorno. En resumen, el tiempo en Pazos de Borbén para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-30T20:57:12.