El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, martes 31 de marzo

El día de hoy, 31 de marzo de 2026, Oia se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que los rayos del sol iluminen la jornada. Desde la madrugada hasta el anochecer, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, con una visibilidad óptima y temperaturas agradables.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 22 grados a lo largo del día. La mañana comenzará fresca, con valores alrededor de 12 grados a las 00:00 y 01:00 horas, descendiendo ligeramente a 11 grados a las 02:00. Sin embargo, a medida que avance la jornada, se prevé un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 19 grados a las 15:00 y culminando en un máximo de 22 grados a las 18:00. Por la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 13 grados a las 23:00.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 62% en la madrugada y disminuyendo a un 34% hacia el final de la tarde. Esto sugiere que, aunque la atmósfera será algo húmeda por la mañana, se tornará más seca a medida que el día avance, lo que contribuirá a una sensación de confort en el ambiente.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el noreste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En la mañana, se registrarán ráfagas de hasta 20 km/h, aumentando a 44 km/h en las primeras horas. A medida que el día progrese, la velocidad del viento se mantendrá entre 26 y 41 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente durante las horas más cálidas.

No se prevén precipitaciones, lo que significa que los habitantes y visitantes de Oia podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y agradable.

Con el orto programado para las 08:19 y el ocaso a las 21:00, los residentes tendrán la oportunidad de disfrutar de largas horas de luz solar. Este clima ideal es perfecto para paseos por la costa, actividades deportivas o simplemente para relajarse en los hermosos paisajes que Oia tiene para ofrecer. En resumen, hoy será un día espléndido para disfrutar de la naturaleza y el aire libre en esta encantadora localidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-30T20:57:12.