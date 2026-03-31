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El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, martes 31 de marzo

Esta es la predicción del tiempo para hoy en O Rosal según los datos de la AEMET

El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, martes 31 de marzo

El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, martes 31 de marzo / Faro de Vigo

Faro de Vigo

El día de hoy, 31 de marzo de 2026, O Rosal se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 15 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un mínimo de 11 grados en las horas más frescas de la mañana.

A partir del mediodía, las temperaturas comenzarán a recuperarse, alcanzando un máximo de 24 grados en la tarde, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 67% y disminuyendo gradualmente hasta un 36% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de confort en el ambiente.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 11 y 45 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 45 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas matutinas. A medida que el día avanza, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá constante, lo que ayudará a refrescar el ambiente sin causar incomodidades.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos o eventos familiares. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.

El orto se producirá a las 08:19, brindando una hermosa luz matutina, mientras que el ocaso se espera para las 20:59, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz solar. En resumen, O Rosal disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con condiciones ideales para disfrutar de la primavera en todo su esplendor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-30T20:57:12.

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