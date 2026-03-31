El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, martes 31 de marzo

El día de hoy, 31 de marzo de 2026, O Porriño se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán disfrutar de una jornada soleada. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será óptima, lo que invita a los residentes y visitantes a aprovechar al máximo el día al aire libre.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 26 grados a lo largo del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 10 grados a las 6:00 AM, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 26 grados en las horas más cálidas de la tarde. A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga agradable, ideal para actividades al aire libre y paseos por el entorno natural de la localidad.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 68% por la mañana y descendiendo a un 30% hacia la tarde. Esto significa que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde se presentará más seca y confortable, lo que contribuirá a una sensación térmica agradable.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h. Durante las horas de mayor actividad, el viento alcanzará su máxima velocidad, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día. Sin embargo, no se anticipan rachas fuertes que puedan causar inconvenientes.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias a lo largo del día. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La ausencia de precipitaciones también sugiere que el suelo estará en condiciones óptimas para disfrutar de paseos y actividades recreativas.

En resumen, O Porriño disfrutará de un día espléndido, con cielos despejados, temperaturas agradables y vientos suaves. Es una oportunidad perfecta para salir, disfrutar de la naturaleza y participar en actividades al aire libre, ya sea un paseo por el campo, una visita a los parques locales o simplemente disfrutar de un café en una terraza. La jornada promete ser ideal para disfrutar de la belleza de la primavera en esta encantadora localidad gallega.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-30T20:57:12.