El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, martes 31 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en O Grove según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 31 de marzo de 2026, O Grove se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la visibilidad y la luminosidad en la región. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que hará que la sensación térmica sea bastante confortable para actividades al aire libre.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 75% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 46% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la humedad no será excesiva, lo que contribuirá a una sensación de frescura en las horas más calurosas. La combinación de temperaturas agradables y un cielo despejado hará que sea un día ideal para paseos por la costa o actividades recreativas en el exterior.
En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 17 y 41 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría generar un ambiente un poco más fresco, especialmente en las zonas costeras. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante estas ráfagas, especialmente si se encuentran en áreas expuestas.
No se prevén precipitaciones durante el día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día completamente soleado. Esto es especialmente positivo para aquellos que desean disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre sin preocuparse por cambios repentinos en el tiempo.
En resumen, O Grove disfrutará de un día espléndido con cielos despejados, temperaturas agradables y vientos moderados. Es una excelente oportunidad para salir, disfrutar de la belleza natural de la región y aprovechar el buen tiempo que se presenta.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-30T20:57:12.
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