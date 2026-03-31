El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, martes 31 de marzo

El día de hoy, 31 de marzo de 2026, Mos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 24 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 24 grados. Este incremento en la temperatura se sentirá especialmente en las horas centrales del día, proporcionando un tiempo cálido y acogedor.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 75% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 33% en las horas de mayor calor. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno será moderada, lo que hará que la temperatura sea más llevadera. Sin embargo, se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 4 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría proporcionar un alivio adicional ante el calor. Este viento, aunque moderado, puede ser un factor refrescante, especialmente en las áreas más abiertas y expuestas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es una buena noticia para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares. La ausencia de lluvia también contribuirá a que el suelo y los caminos se mantengan secos, facilitando el desplazamiento y la realización de diversas actividades.

En resumen, el tiempo en Mos para hoy es ideal para disfrutar del aire libre. Con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento moderado, los habitantes y visitantes de la localidad podrán aprovechar al máximo este día primaveral. Se aconseja llevar protección solar y mantenerse hidratado para disfrutar plenamente de las condiciones favorables que ofrece el tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-30T20:57:12.