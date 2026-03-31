El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, martes 31 de marzo

El día de hoy, 31 de marzo de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Moraña, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 12 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 22 grados, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando un 80% a las 00:00 horas, pero irá disminuyendo gradualmente a lo largo del día, estabilizándose en torno al 40% por la tarde. Esta disminución en la humedad contribuirá a que el calor se sienta más agradable, especialmente durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 19 y 20 km/h. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 42 km/h en las horas más activas, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas. Este viento, aunque moderado, podría ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en áreas abiertas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es ideal para aquellos que deseen disfrutar de un paseo, realizar deporte o simplemente pasar tiempo en la naturaleza. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los paisajes de la región sin obstáculos.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá observar un hermoso atardecer alrededor de las 20:59 horas, marcando el final de un día que promete ser muy agradable.

En resumen, Moraña disfrutará de un día de clima primaveral, con cielos despejados, temperaturas agradables y vientos moderados. Es una jornada perfecta para salir y disfrutar de las actividades al aire libre, aprovechando al máximo las condiciones meteorológicas favorables.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-30T20:57:12.