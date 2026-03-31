El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, martes 31 de marzo

El día de hoy, 31 de marzo de 2026, Mondariz se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán disfrutar de una jornada soleada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será excelente, y se espera que las temperaturas se mantengan agradables, comenzando en torno a los 13 grados . A medida que avance el día, la temperatura irá aumentando, alcanzando un máximo de 25 grados en las horas centrales, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 69% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 30% en las horas más cálidas. Esto indica que, aunque la atmósfera será algo húmeda al inicio del día, se tornará más seca conforme avance la jornada, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 2 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en medio del calor. Este viento, aunque moderado, podría ser notable en áreas abiertas, así que se recomienda tenerlo en cuenta si se planea pasar tiempo al aire libre.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes deseen disfrutar de actividades recreativas o simplemente pasear por la localidad. La ausencia de lluvias también sugiere que el suelo estará seco, lo que podría ser un alivio para aquellos que han estado lidiando con condiciones más húmedas en días anteriores.

En resumen, Mondariz disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y un viento moderado que aportará frescura. Es un día perfecto para salir, disfrutar de la naturaleza y aprovechar al máximo el buen tiempo. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para un día de sol, llevando consigo protección solar y manteniéndose hidratados mientras disfrutan de las actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-30T20:57:12.