El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, martes 31 de marzo

Hoy, 31 de marzo de 2026, Moaña disfrutará de un día completamente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y los 23 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 14 grados, pero a medida que avance el día, se espera un aumento gradual que hará que la sensación térmica sea muy agradable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 72% por la mañana y descendiendo a un 34% hacia la tarde. Esto significa que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde ofrecerá un ambiente más seco y cómodo, ideal para actividades al aire libre. La combinación de cielos despejados y temperaturas agradables hará que sea un día perfecto para disfrutar de paseos por la costa o actividades recreativas en los parques locales.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que variarán a lo largo del día. Por la mañana, el viento alcanzará los 15 km/h, aumentando a 29 km/h en las horas de la tarde. Esta brisa fresca será un alivio ante las temperaturas más cálidas, proporcionando un ambiente refrescante. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, en las horas más ventosas, se pueden sentir ráfagas más intensas, especialmente en áreas abiertas y costeras.

No se esperan precipitaciones en todo el día, lo que significa que no habrá necesidad de paraguas ni de preocuparse por el tiempo lluvioso. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de que hoy será un día ideal para disfrutar del aire libre.

Con el orto a las 08:18 y el ocaso a las 20:59, los habitantes de Moaña podrán disfrutar de largas horas de luz solar. Este es un momento perfecto para salir a caminar, hacer ejercicio o simplemente relajarse en un entorno natural. La combinación de un tiempo agradable y cielos despejados promete un día espléndido para todos.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-30T20:57:12.