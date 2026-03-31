El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, martes 31 de marzo

El día de hoy, 31 de marzo de 2026, en Meis se espera un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance el día, las temperaturas se mantendrán estables, alcanzando un máximo de 22 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo primaveral ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 75% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 40% en las horas de la tarde. Esto indica que, aunque el ambiente será fresco al inicio, se sentirá más seco conforme avance el día, lo que contribuirá a una sensación de confort térmico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 10 y 23 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 43 km/h. Este viento fresco puede ser un alivio en las horas más cálidas, pero se recomienda tener precaución, especialmente en áreas expuestas.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para quienes planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 19 grados hacia el final del día. La noche se presentará fresca, con temperaturas que caerán a 13 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso espectáculo estelar.

En resumen, el tiempo en Meis para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se recomienda a los habitantes y visitantes aprovechar este día primaveral, manteniendo siempre precauciones ante el viento que puede ser más fuerte en ciertos momentos.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-30T20:57:12.