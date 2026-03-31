El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, martes 31 de marzo

El día de hoy, 31 de marzo de 2026, en Meaño se espera un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance el día, las temperaturas se mantendrán estables, alcanzando un máximo de 21 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 75% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 44% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, se sentirá un poco de frescura en el aire, especialmente en las primeras horas. La combinación de temperaturas agradables y baja probabilidad de precipitaciones hará que sea un día ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 16 y 24 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero a medida que avance el día, se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 44 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes de Meaño pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:00 horas. La combinación de un cielo despejado y la brisa fresca del noreste hará que la noche sea ideal para paseos al aire libre o reuniones familiares.

En resumen, el tiempo en Meaño para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave que hará que la jornada sea placentera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-30T20:57:12.