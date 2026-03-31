El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, martes 31 de marzo

El día de hoy, 31 de marzo de 2026, Lalín se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 9 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 97%, lo que contribuirá a una atmósfera bastante húmeda.

A medida que avance el día, se espera que el cielo comience a despejarse. A partir de las 9 de la mañana, la nubosidad dará paso a un tiempo más despejado, con temperaturas que irán aumentando gradualmente. Para el mediodía, se prevé que la temperatura alcance los 14 grados, y por la tarde, se espera que llegue a un máximo de 17 grados . Este aumento en la temperatura será acompañado por una disminución en la humedad, que bajará hasta un 56% en las horas más cálidas del día.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se registrarán vientos del noreste con velocidades que oscilarán entre los 15 y 23 km/h. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 40 km/h en algunos momentos, especialmente durante la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día. No se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día seco y soleado a medida que avance la tarde. Esto será un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que las condiciones serán favorables para disfrutar de la naturaleza y de los espacios públicos.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a cubrirse, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores de alrededor de 9 grados hacia la medianoche. La humedad aumentará de nuevo, lo que podría generar una sensación de frescura al caer la noche.

En resumen, el día en Lalín se caracterizará por un inicio cubierto, seguido de un periodo de sol y temperaturas agradables, ideal para disfrutar de actividades al aire libre antes de que el cielo se nuble nuevamente al caer la noche.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-30T20:57:12.