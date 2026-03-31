El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, martes 31 de marzo

Hoy, 31 de marzo de 2026, A Illa de Arousa disfrutará de un día completamente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 20 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la jornada. A primera hora de la mañana, se registrarán temperaturas alrededor de los 14 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados en las primeras horas, pero subiendo rápidamente a medida que avanza el día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 74% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 41% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el ambiente será fresco al inicio, la sensación térmica mejorará con el aumento de la temperatura y la disminución de la humedad.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste, con velocidades que variarán a lo largo del día. Por la mañana, la velocidad del viento alcanzará los 19 km/h, aumentando a 29 km/h en las horas posteriores. Durante la tarde, se prevé que el viento alcance su máxima intensidad, con ráfagas de hasta 42 km/h. Esta brisa fresca será un alivio en las horas más cálidas, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

No se anticipan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

A medida que el sol se ponga, alrededor de las 21:00, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia la noche. La visibilidad será excelente durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de las vistas panorámicas que ofrece A Illa de Arousa.

En resumen, hoy es un día ideal para disfrutar de la naturaleza, pasear por la costa o participar en actividades recreativas al aire libre. Con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento refrescante, A Illa de Arousa se presenta como un destino perfecto para disfrutar de la primavera en su máximo esplendor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-30T20:57:12.