El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, martes 31 de marzo

Hoy, 31 de marzo de 2026, A Guarda se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con una temperatura inicial de 15 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 12 grados en las horas más frescas de la mañana.

A lo largo del día, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 22 grados en la tarde. Este ascenso térmico se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 62% y el 75%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un poco más cálido. Sin embargo, la brisa del noreste, que soplará a velocidades de entre 20 y 44 km/h, ayudará a mitigar la sensación de calor, proporcionando un alivio refrescante.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que los registros indican una probabilidad de lluvia del 0%. Esto significa que los habitantes y visitantes de A Guarda podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de lluvias también contribuirá a que el suelo se mantenga seco, ideal para paseos y excursiones.

El viento, que soplará principalmente desde el noreste, alcanzará su máxima intensidad en las primeras horas de la mañana, con ráfagas de hasta 44 km/h. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, aunque se mantendrá en un rango moderado, lo que puede ser ideal para quienes disfrutan de actividades como el senderismo o el ciclismo.

En resumen, el día en A Guarda se perfila como uno de esos días primaverales perfectos, con cielos despejados, temperaturas agradables y una brisa fresca. Es un momento propicio para disfrutar de la naturaleza y de las bellezas que ofrece esta localidad gallega. Los residentes y turistas pueden aprovechar al máximo este clima favorable, ya sea paseando por la costa, explorando los alrededores o simplemente disfrutando de un café al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-30T20:57:12.