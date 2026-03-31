El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, martes 31 de marzo

Hoy, 31 de marzo de 2026, Gondomar disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que los rayos del sol iluminen la localidad desde primera hora de la mañana. Las temperaturas comenzarán en torno a los 14 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 10 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 24 grados hacia las 17:00 horas, lo que hará que el ambiente sea agradable y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 72% y disminuyendo a lo largo del día, llegando a un 39% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el aire será algo húmedo en las primeras horas, se tornará más seco conforme avance el día, lo que contribuirá a una sensación de calor más confortable.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 17 km/h. Las ráfagas más intensas se prevén en las horas de la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas. Este viento, aunque moderado, podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, ya que puede influir en la percepción de la temperatura.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes de Gondomar pueden disfrutar de un día sin interrupciones climáticas. Las condiciones son ideales para paseos, deportes al aire libre o simplemente disfrutar de un día en el parque.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia las 23:00 horas. El ocaso se producirá a las 20:59, marcando el final de un día soleado y agradable. En resumen, hoy será un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre en Gondomar, con un tiempo que invita a salir y aprovechar el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-30T20:57:12.