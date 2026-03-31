El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, martes 31 de marzo

Hoy, 31 de marzo de 2026, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y fresco a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 9 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura oscile entre los 7 y 18 grados, alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 88% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 50% hacia la tarde. Esta combinación de temperaturas frescas y alta humedad puede generar una sensación de frío, especialmente en las primeras horas del día. A lo largo de la mañana, el cielo permanecerá muy nuboso, pero se espera que a partir de la tarde, las nubes comiencen a despejarse, dando paso a momentos de sol.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé lluvia en ninguna parte del día, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones por el mal tiempo. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de que el tiempo será seco y estable.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 18 y 22 km/h. Las rachas máximas de viento alcanzarán hasta 42 km/h, especialmente durante las horas de la tarde. Este viento fresco puede hacer que la sensación térmica sea más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 20:58. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia la medianoche. La noche será tranquila, con un ambiente fresco y sin precipitaciones.

En resumen, Forcarei experimentará un día mayormente cubierto, con temperaturas frescas y un viento moderado. La ausencia de lluvia y la mejora en las condiciones del cielo hacia la tarde brindarán oportunidades para disfrutar del aire libre, aunque se aconseja llevar ropa adecuada para el frío.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-30T20:57:12.