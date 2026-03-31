El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, martes 31 de marzo

Hoy, 31 de marzo de 2026, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una transición a condiciones nubosas durante la madrugada. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo permanezca nuboso, aunque se prevé que en las horas centrales del día haya momentos de poco nuboso, especialmente entre las 08:00 y las 10:00, lo que podría ofrecer algunas oportunidades para disfrutar de un breve respiro del cielo gris.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 9 y 20 grados . Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas alrededor de 11 grados, descendiendo ligeramente a 10 grados en la tarde, antes de alcanzar un máximo de 20 grados hacia las 17:00. Esta variación térmica sugiere que, aunque la mañana será fresca, la tarde ofrecerá un ligero aumento en la temperatura, lo que podría hacer que el tiempo sea más agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 84% por la mañana y disminuyendo gradualmente a un 41% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, podría generar una sensación de frío, especialmente en las horas más tempranas del día. Por lo tanto, se recomienda a los residentes que se vistan en capas para adaptarse a las fluctuaciones de temperatura y humedad.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 21 km/h. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 39 km/h en las horas de la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fresca. Es aconsejable tener precaución si se planea realizar actividades al aire libre, ya que el viento podría ser un factor a considerar, especialmente en áreas abiertas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades diarias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean salir. En resumen, A Estrada experimentará un día mayormente cubierto, con temperaturas frescas y un viento moderado, ideal para disfrutar de un paseo o realizar actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la vestimenta adecuada para el tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-30T20:57:12.