El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, martes 31 de marzo

El día de hoy, 31 de marzo de 2026, Cuntis se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondan los 12 grados . A medida que avance el día, se espera que las temperaturas fluctúen entre los 10 y 21 grados, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo primaveral ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 85%, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 40-50% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 11 y 20 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 42 km/h en las horas más activas del día, especialmente por la tarde. Este viento fresco será un alivio ante las temperaturas más cálidas, aunque se recomienda tener precaución en actividades al aire libre, especialmente en zonas expuestas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para quienes planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades deportivas.

El orto se producirá a las 08:18, brindando luz natural desde temprano, mientras que el ocaso se dará a las 20:59, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz. La combinación de un cielo despejado, temperaturas agradables y la ausencia de lluvias sugiere que hoy será un día perfecto para disfrutar de Cuntis, ya sea paseando por sus paisajes naturales o participando en eventos al aire libre.

En resumen, el tiempo en Cuntis para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvias. Se recomienda aprovechar al máximo este día primaveral.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-30T20:57:12.