El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, martes 31 de marzo

Hoy, 31 de marzo de 2026, Catoira se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con una temperatura inicial de 14 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 12 grados en las horas más frescas de la mañana.

A partir del mediodía, las condiciones meteorológicas seguirán siendo favorables, con cielos despejados que permitirán disfrutar de un día soleado. La temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 22 grados en la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 76% por la mañana y descendiendo a un 40% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de confort.

El viento, que soplará del noreste, alcanzará velocidades de hasta 24 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente a lo largo de la jornada. Sin embargo, se prevén ráfagas que podrían llegar a los 53 km/h en la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente, especialmente en las zonas más expuestas. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante estas ráfagas de viento.

En cuanto a la precipitación, no se esperan lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitaciones. Esto significa que los habitantes de Catoira pueden disfrutar de un día sin interrupciones por el tiempo, ideal para paseos, deportes o cualquier actividad al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia la tarde y bajando a 13 grados en las horas nocturnas. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 20:59.

En resumen, el día de hoy en Catoira se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del buen tiempo, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir y aprovechar al máximo las actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-30T20:57:12.