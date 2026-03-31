El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, martes 31 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en A Cañiza según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 31 de marzo de 2026, A Cañiza se prepara para un día mayormente despejado con algunas nubes dispersas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:17. A medida que avance la jornada, las condiciones meteorológicas seguirán siendo favorables, con temperaturas que oscilarán entre los 11°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 21°C durante la tarde.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 77% a primera hora y descendiendo gradualmente hasta un 51% hacia el final del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será fresco por la mañana, se sentirá más cálido a medida que el sol se eleve en el cielo. La sensación térmica será agradable, ideal para actividades al aire libre.
En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste con velocidades que variarán a lo largo del día. Las ráfagas más intensas alcanzarán hasta 44 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a medida que avanza la jornada. Esto podría generar una ligera brisa, especialmente en las zonas más abiertas, pero no se anticipan condiciones adversas.
La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias en ninguna parte del día. Esto es una buena noticia para aquellos que planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre. La ausencia de precipitaciones, combinada con el cielo despejado, permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente, haciendo de este un día ideal para disfrutar de un paseo o una reunión familiar.
A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, con un ambiente cálido y soleado que invitará a salir y disfrutar del aire libre. Sin embargo, hacia la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12°C hacia las 23:00. El ocaso se producirá a las 20:57, marcando el final de un día que promete ser agradable y soleado.
En resumen, A Cañiza disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un momento perfecto para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-30T20:57:12.
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