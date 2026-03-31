El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, martes 31 de marzo

El día de hoy, 31 de marzo de 2026, Cangas se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que promete un día ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 23 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que sugiere que será un momento propicio para salir y disfrutar del sol.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 73% por la mañana y descendiendo a un 41% hacia la tarde. Esto indica que, aunque el ambiente será cálido, no se espera que la sensación de bochorno sea excesiva, lo que contribuirá a un confort general durante el día.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del noreste, con velocidades que variarán entre 14 y 19 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente hasta alcanzar picos de hasta 40 km/h por la tarde. Esta brisa fresca será un alivio ante las temperaturas más cálidas y ayudará a mantener un ambiente agradable. Sin embargo, se recomienda tener precaución si se planea realizar actividades que requieran estabilidad, como montar en bicicleta o practicar deportes al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es especialmente positivo para aquellos que planean disfrutar de la naturaleza o participar en eventos al aire libre.

A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 20 grados hacia las 20:00 horas. La puesta de sol se producirá a las 21:00, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder. La combinación de un cielo despejado y una temperatura agradable hará que la tarde y la noche sean ideales para paseos y reuniones al aire libre.

En resumen, el tiempo en Cangas para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos moderados. Aprovecha este día soleado y disfruta de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-30T20:57:12.