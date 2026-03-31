El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, martes 31 de marzo

El día de hoy, 31 de marzo de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 21 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. En la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 14 grados, mientras que por la tarde, se prevé un ligero ascenso que alcanzará los 20 grados. Este clima templado será ideal para actividades al aire libre, ya que la sensación térmica será bastante agradable.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la percepción del tiempo. Con niveles que rondan entre el 41% y el 82% a lo largo del día, se espera que la humedad sea más alta en las primeras horas, disminuyendo gradualmente hacia la tarde. Esto significa que, aunque la mañana pueda sentirse un poco más fresca, la tarde será más cálida y cómoda.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del noreste, con velocidades que variarán entre 9 y 29 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 42 km/h. Este viento, aunque moderado, puede aportar una sensación refrescante, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es especialmente relevante para aquellos que planean disfrutar de la naturaleza o participar en eventos al aire libre.

Con el orto solar a las 08:19 y el ocaso a las 21:00, los habitantes de Cambados podrán disfrutar de un día largo y luminoso. La combinación de un cielo despejado, temperaturas agradables y la ausencia de lluvias promete un día perfecto para disfrutar de la belleza de la localidad y sus alrededores. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar al máximo este clima favorable, ya que se prevé que las condiciones meteorológicas cambien en los próximos días.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-30T20:57:12.