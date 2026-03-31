El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, martes 31 de marzo

Hoy, 31 de marzo de 2026, Caldas de Reis disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos que se mantendrán limpios a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será excelente, permitiendo que los rayos del sol iluminen el paisaje gallego. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 22 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se espera un ambiente fresco, con temperaturas alrededor de los 13 grados, que irán descendiendo ligeramente hacia la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 76% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 38% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será soleado, la sensación térmica podría ser más agradable a medida que avanza la jornada. La combinación de temperaturas suaves y cielos despejados hará que sea un día ideal para actividades al aire libre, como paseos por el campo o visitas a los alrededores de la localidad.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas provenientes del noreste, con velocidades que alcanzarán hasta 22 km/h. Estas condiciones pueden hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, el viento no será un factor que impida disfrutar de un día al aire libre, ya que se espera que se mantenga en un rango cómodo.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de que será un día seco y soleado. Los habitantes y visitantes de Caldas de Reis pueden disfrutar de un tiempo propicio para actividades recreativas, sin la preocupación de cambios repentinos en el tiempo.

A medida que se acerque el ocaso, que ocurrirá a las 20:59, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia la noche. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que la velada sea ideal para disfrutar de una cena al aire libre o simplemente contemplar el atardecer en este hermoso rincón de Galicia. En resumen, hoy es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de la belleza de Caldas de Reis.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-30T20:57:12.