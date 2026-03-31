El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, martes 31 de marzo

El día de hoy, 31 de marzo de 2026, Bueu se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas moderadas. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 14 grados , descendiendo ligeramente a 13 grados en las primeras horas del día.

A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 22 grados durante la tarde. Este incremento en la temperatura será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 72% y el 36% a lo largo del día, lo que puede generar una sensación de calor moderada, especialmente en las horas centrales.

El viento, que soplará predominantemente del noreste, tendrá una velocidad que variará entre 6 y 17 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco, especialmente en las zonas costeras. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante estas ráfagas, aunque en general, el viento no será un factor que impida disfrutar del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para aquellos que deseen realizar actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones en la naturaleza. La ausencia de precipitaciones también contribuirá a que el ambiente se mantenga seco y cómodo.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender gradualmente, alcanzando los 20 grados hacia las 19:00 horas. La puesta de sol se producirá a las 21:00 horas, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder. La combinación de un cielo despejado y la luz del atardecer promete ser un momento perfecto para disfrutar en familia o con amigos.

En resumen, el tiempo en Bueu para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Aprovecha este día soleado y fresco para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-30T20:57:12.