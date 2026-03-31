El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, martes 31 de marzo

El día de hoy, 31 de marzo de 2026, se presenta con condiciones meteorológicas favorables para Barro. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. A medida que avance la jornada, esta tendencia se mantendrá, con un predominio de cielos poco nubosos durante la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 21 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que sugiere un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando un 78% a las 00:00 horas, pero irá disminuyendo a medida que el día avance, estabilizándose en torno al 42% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescura en las primeras horas, pero se espera que el ambiente se vuelva más confortable conforme se acerque la tarde.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 16 y 40 km/h. Las ráfagas más intensas se prevén para la tarde, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en áreas expuestas. Sin embargo, estas condiciones también pueden ofrecer un alivio ante las temperaturas más cálidas de la tarde.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias que puedan interrumpir los planes de los habitantes de Barro. Este clima seco y soleado es ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades recreativas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 13 grados hacia las 23:00 horas. La visibilidad será óptima durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 20:59 horas.

En resumen, el día de hoy en Barro se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvias. Se recomienda aprovechar al máximo las horas de sol y estar atentos a las ráfagas de viento que podrían intensificarse por la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-30T20:57:12.