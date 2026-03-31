El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, martes 31 de marzo

Hoy, 31 de marzo de 2026, Baiona se prepara para un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán disfrutar de la luz solar durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la noche, el estado del cielo se mantendrá en condiciones óptimas, con una visibilidad excelente y sin indicios de precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 21 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que sugiere un ambiente agradable para actividades al aire libre.

La temperatura comenzará en torno a los 14 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 13 grados en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual, alcanzando los 21 grados hacia las 17:00 horas. Este ascenso en la temperatura, combinado con la ausencia de nubes, hará que el tiempo sea ideal para paseos, deportes y otras actividades recreativas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 72% y disminuyendo a lo largo del día, llegando a un 39% en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque el ambiente será fresco por la mañana, se sentirá más seco y cómodo a medida que el día avance, lo que contribuirá a una sensación de bienestar general.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, el viento alcanzará velocidades de hasta 9 km/h, aumentando gradualmente hasta 32 km/h en las horas de la tarde. Esta brisa, aunque moderada, puede ser refrescante y contribuir a la sensación de frescura en el ambiente, especialmente durante las horas más cálidas.

No se esperan lluvias en ningún momento del día, con una probabilidad de precipitación del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes y visitantes de Baiona pueden planificar sus actividades al aire libre sin preocuparse por cambios climáticos inesperados.

En resumen, el día de hoy en Baiona se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento moderado que hará que la experiencia sea aún más placentera. Aprovecha esta oportunidad para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer en esta hermosa localidad gallega.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-30T20:57:12.