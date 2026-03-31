El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, martes 31 de marzo

El día de hoy, 31 de marzo de 2026, As Neves se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que promete un día soleado y luminoso. Las temperaturas comenzarán en torno a los 13 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 10 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 11 grados a las 02:00 y 03:00 horas.

Durante la tarde, las temperaturas continuarán en ascenso, alcanzando un máximo de 25 grados a las 17:00 horas. Este incremento en el calor se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque comenzará alta en la mañana (72% a las 00:00), irá disminuyendo gradualmente, llegando a un 35% hacia las 19:00 horas. Esta combinación de temperaturas agradables y baja humedad hará que el tiempo sea ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 22 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 45 km/h a las 10:00 horas. Este viento fresco puede proporcionar un alivio ante el calor, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones en ningún momento del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente relajarse en un parque.

El orto se producirá a las 08:17 horas y el ocaso a las 20:58 horas, brindando un amplio margen de luz natural para disfrutar de la jornada. En resumen, As Neves disfrutará de un día soleado, cálido y sin lluvias, ideal para aprovechar al máximo el inicio de la primavera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-30T20:57:12.