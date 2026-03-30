El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, lunes 30 de marzo

Hoy, 30 de marzo de 2026, Vilanova de Arousa se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado cubierto de nubes altas, pero a medida que avanza el día, se espera que estas den paso a un cielo más despejado, especialmente durante las horas centrales. La temperatura oscilará entre los 9 y los 19 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, lo que permitirá disfrutar de un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 54% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de confort. Sin embargo, hacia la tarde, la humedad podría aumentar ligeramente, alcanzando un 61% en las horas previas al ocaso. Esto es algo a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre, ya que podría generar una sensación de calor más intensa.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 22 y 29 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 49 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes realicen actividades como ciclismo o navegación. A pesar de la intensidad del viento, no se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de un paseo por la costa o una visita a los parques locales. La salida del sol se producirá a las 08:20, y el ocaso será a las 20:59, brindando un amplio margen para disfrutar de la luz natural.

En resumen, Vilanova de Arousa disfrutará de un día mayormente despejado, con temperaturas agradables y un viento moderado. Es una jornada perfecta para salir y disfrutar de la belleza natural de la región, ya sea en familia, con amigos o en solitario. Aprovecha el buen tiempo y planifica actividades al aire libre para sacar el máximo provecho de este espléndido día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 30 de marzo de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera la presencia de nubes altas, lo que podría dar un aspecto grisáceo al cielo, aunque sin riesgo de precipitaciones. A medida que avance la mañana, las nubes altas continuarán dominando el panorama, pero se irán alternando con momentos de cielo poco nuboso, especialmente en las horas centrales del día.

Hoy, 30 de marzo de 2026, Ribadumia se prepara para un día mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 19 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 20 grados.

Hoy, 30 de marzo de 2026, en Vilagarcía de Arousa, se espera un día mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, la presencia de nubes será menos notable, permitiendo que el sol brille con fuerza, especialmente en las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 19 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 20 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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El día de hoy, 30 de marzo de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera la presencia de nubes altas, lo que podría dar un aspecto grisáceo al cielo, aunque sin riesgo de precipitaciones. A medida que avance la mañana, las nubes altas continuarán dominando el panorama, pero se irán alternando con momentos de cielo poco nuboso, especialmente en las horas centrales del día.

Hoy, 30 de marzo de 2026, Ribadumia se prepara para un día mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 19 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 20 grados.

Hoy, 30 de marzo de 2026, en Vilagarcía de Arousa, se espera un día mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, la presencia de nubes será menos notable, permitiendo que el sol brille con fuerza, especialmente en las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 19 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 20 grados.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-29T20:57:12.