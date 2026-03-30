El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, lunes 30 de marzo

Hoy, 30 de marzo de 2026, en Vilagarcía de Arousa, se espera un día mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, la presencia de nubes será menos notable, permitiendo que el sol brille con fuerza, especialmente en las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 19 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 20 grados.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 51% por la mañana y aumentando ligeramente hasta alcanzar un 72% al final del día. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas, aunque el sol ayudará a mitigar esta percepción a medida que la temperatura suba.

En cuanto al viento, se registrará una brisa constante del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 23 km/h. Las rachas más fuertes se esperan en las horas de la tarde, alcanzando hasta 43 km/h, lo que podría ser notable para quienes planeen actividades al aire libre. Es recomendable tener precaución, especialmente en zonas expuestas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por la lluvia. La probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que es una buena noticia para aquellos que deseen disfrutar de un paseo por la playa o realizar actividades deportivas.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, y se espera que a partir de las 20:00 horas, la temperatura se sitúe en torno a los 17 grados. La puesta de sol está programada para las 20:59, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder.

En resumen, el día en Vilagarcía de Arousa se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con un tiempo mayormente soleado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un momento ideal para salir a caminar, hacer deporte o simplemente relajarse en un entorno natural.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 30 de marzo de 2026, Catoira se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo se mantenga con intervalos de nubes altas y poco nuboso, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 19 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 19 grados.

Hoy, 30 de marzo de 2026, Ribadumia se prepara para un día mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 19 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 20 grados.

Hoy, 30 de marzo de 2026, Vilanova de Arousa se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado cubierto de nubes altas, pero a medida que avanza el día, se espera que estas den paso a un cielo más despejado, especialmente durante las horas centrales. La temperatura oscilará entre los 9 y los 19 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, lo que permitirá disfrutar de un ambiente cálido y agradable.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

El tiempo en otros municipios

Hoy, 30 de marzo de 2026, Catoira se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo se mantenga con intervalos de nubes altas y poco nuboso, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 19 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 19 grados.

Hoy, 30 de marzo de 2026, Ribadumia se prepara para un día mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 19 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 20 grados.

Hoy, 30 de marzo de 2026, Vilanova de Arousa se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado cubierto de nubes altas, pero a medida que avanza el día, se espera que estas den paso a un cielo más despejado, especialmente durante las horas centrales. La temperatura oscilará entre los 9 y los 19 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, lo que permitirá disfrutar de un ambiente cálido y agradable.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-29T20:57:12.