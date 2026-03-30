El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, lunes 30 de marzo

Hoy, 30 de marzo de 2026, Vilaboa se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 9 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 8 grados hasta las 04:00, antes de comenzar un leve ascenso.

Durante la mañana, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, lo que permitirá que la temperatura alcance los 10 grados a las 10:00. La humedad relativa se mantendrá en niveles cómodos, comenzando en un 53% y aumentando gradualmente hasta un 59% a media mañana. No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Vilaboa pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia.

A partir de la tarde, el tiempo se tornará más cálido, alcanzando un máximo de 22 grados a las 17:00. El cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, pero sin que esto implique riesgo de lluvia. La temperatura se mantendrá agradable, con valores que oscilarán entre los 19 y 21 grados en las horas posteriores. La humedad relativa disminuirá ligeramente, alcanzando un 40% hacia las 17:00, lo que contribuirá a una sensación de confort.

El viento, que soplará del norte y noreste, será moderado a lo largo del día. Las velocidades del viento oscilarán entre 5 y 21 km/h, alcanzando su máxima intensidad de 37 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día. A medida que se acerque la noche, el viento se suavizará, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados a las 23:00.

La puesta de sol se producirá a las 20:58, ofreciendo un espectáculo visual en el horizonte. A medida que caiga la noche, el cielo se despejará, permitiendo que las estrellas sean visibles. En resumen, Vilaboa disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un viento moderado que aportará frescura a la atmósfera.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 30 de marzo de 2026, Moaña se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 11 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 10 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 9 grados entre las 02:00 y las 04:00, lo que sugiere un inicio fresco, ideal para disfrutar de un paseo matutino.

Hoy, 30 de marzo de 2026, Redondela se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 9 grados . A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, alcanzando los 23 grados, lo que sugiere un ambiente agradable y propicio para actividades al aire libre.

Hoy, 30 de marzo de 2026, Soutomaior se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas comiencen a aparecer, especialmente en las horas centrales, pero sin que esto implique riesgo de precipitaciones. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que sugiere que no habrá interrupciones por mal tiempo.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Hoy, 30 de marzo de 2026, Moaña se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 11 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 10 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 9 grados entre las 02:00 y las 04:00, lo que sugiere un inicio fresco, ideal para disfrutar de un paseo matutino.

Hoy, 30 de marzo de 2026, Redondela se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 9 grados . A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, alcanzando los 23 grados, lo que sugiere un ambiente agradable y propicio para actividades al aire libre.

Hoy, 30 de marzo de 2026, Soutomaior se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas comiencen a aparecer, especialmente en las horas centrales, pero sin que esto implique riesgo de precipitaciones. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que sugiere que no habrá interrupciones por mal tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-29T20:57:12.