El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, lunes 30 de marzo

Hoy, 30 de marzo de 2026, Vila de Cruces se prepara para un día mayormente nublado, con una transición de cielos poco nubosos a cubiertos a lo largo de las horas. La jornada comenzará con un cielo poco nuboso durante la madrugada, pero a medida que avance el día, las nubes altas dominarán el panorama. A partir de la tarde, se espera que el cielo se cubra completamente, lo que podría influir en la sensación térmica.

Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 16 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 6 grados, descendiendo a 4 grados en las primeras horas. A medida que el día avanza, se espera un ligero aumento, alcanzando un máximo de 16 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación de frío podría intensificarse debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, comenzando en un 71% y alcanzando hasta un 88% por la noche.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias a lo largo del día, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de precipitación. Esto sugiere que, a pesar de la abundante nubosidad, las condiciones permanecerán secas, lo que permitirá que los residentes de Vila de Cruces realicen sus actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

El viento será un factor notable hoy, soplando desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 16 y 30 km/h. Durante las horas más activas del día, se prevén ráfagas que podrían alcanzar hasta 36 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Es recomendable que los ciudadanos se vistan en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura y al viento.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia el final del día. La humedad aumentará, lo que podría hacer que la noche se sienta más fría. La puesta de sol se producirá a las 20:56, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos agradables para disfrutar del aire libre antes de que caiga la noche.

En resumen, Vila de Cruces experimentará un día fresco y nublado, con temperaturas moderadas y sin precipitaciones, ideal para actividades diurnas, pero con la necesidad de abrigarse adecuadamente ante el viento y la humedad.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 30 de marzo de 2026, A Estrada se prepara para un día mayormente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo de las horas. La jornada comenzará con un cielo poco nuboso durante la madrugada, pero a medida que avance el día, las nubes altas dominarán el panorama. Desde las 01:00 hasta las 08:00, se espera que la visibilidad sea limitada por la presencia de estas nubes, aunque no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero.

El día de hoy, 30 de marzo de 2026, Lalín se despertará bajo un cielo poco nuboso en las primeras horas de la mañana, con una temperatura inicial de 5 grados . A medida que avance la jornada, las nubes altas comenzarán a dominar el cielo, especialmente durante la mañana y la tarde, lo que podría dar lugar a un ambiente más gris, aunque sin previsión de precipitaciones. La temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 15 grados en las horas centrales del día, lo que proporcionará un respiro agradable tras las frescas mañanas de marzo.

Hoy, 30 de marzo de 2026, Silleda se prepara para un día mayormente nublado, con una mezcla de condiciones que variarán a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance la mañana, las nubes altas comenzarán a dominar el panorama. Durante las primeras horas, la temperatura se mantendrá en torno a los 6 grados, proporcionando un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Hoy, 30 de marzo de 2026, A Estrada se prepara para un día mayormente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo de las horas. La jornada comenzará con un cielo poco nuboso durante la madrugada, pero a medida que avance el día, las nubes altas dominarán el panorama. Desde las 01:00 hasta las 08:00, se espera que la visibilidad sea limitada por la presencia de estas nubes, aunque no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero.

El día de hoy, 30 de marzo de 2026, Lalín se despertará bajo un cielo poco nuboso en las primeras horas de la mañana, con una temperatura inicial de 5 grados . A medida que avance la jornada, las nubes altas comenzarán a dominar el cielo, especialmente durante la mañana y la tarde, lo que podría dar lugar a un ambiente más gris, aunque sin previsión de precipitaciones. La temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 15 grados en las horas centrales del día, lo que proporcionará un respiro agradable tras las frescas mañanas de marzo.

Hoy, 30 de marzo de 2026, Silleda se prepara para un día mayormente nublado, con una mezcla de condiciones que variarán a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance la mañana, las nubes altas comenzarán a dominar el panorama. Durante las primeras horas, la temperatura se mantendrá en torno a los 6 grados, proporcionando un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-29T20:57:12.