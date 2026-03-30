El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, lunes 30 de marzo

Hoy, 30 de marzo de 2026, Vigo se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas comiencen a aparecer, especialmente en las horas de la tarde, aunque no se anticipan precipitaciones significativas.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 21 grados . En la mañana, se prevén temperaturas frescas, comenzando en torno a los 11 grados a las 00:00 y 01:00 horas, descendiendo a 9 grados entre las 04:00 y las 07:00 horas. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 21 grados hacia las 17:00 horas. Por la noche, se espera que las temperaturas desciendan nuevamente, situándose en torno a los 15 grados a las 23:00 horas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 47% a las 00:00 horas y aumentando gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 63% hacia la noche. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas más tempranas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En la mañana, el viento será ligero, alcanzando velocidades de hasta 12 km/h, pero se intensificará en la tarde, con ráfagas que podrían llegar a los 44 km/h entre las 14:00 y las 16:00 horas. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas costeras.

La probabilidad de precipitación es nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo será propicio para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en los parques de la ciudad.

En resumen, el día en Vigo se presenta como una jornada mayormente soleada con algunas nubes altas, temperaturas agradables y un viento moderado. Es un buen momento para salir y disfrutar de lo que la ciudad tiene para ofrecer, ya que las condiciones climáticas son favorables para actividades al aire libre.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 30 de marzo de 2026, Cangas se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 11°C y 9°C, con una ligera brisa que hará que la sensación térmica sea un poco más fresca.

Hoy, 30 de marzo de 2026, Moaña se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 11 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 10 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 9 grados entre las 02:00 y las 04:00, lo que sugiere un inicio fresco, ideal para disfrutar de un paseo matutino.

El día de hoy, 30 de marzo de 2026, Mos experimentará un tiempo mayormente estable y fresco. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 10 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 21 grados en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Hoy, 30 de marzo de 2026, Moaña se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 11 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 10 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 9 grados entre las 02:00 y las 04:00, lo que sugiere un inicio fresco, ideal para disfrutar de un paseo matutino.

El día de hoy, 30 de marzo de 2026, Mos experimentará un tiempo mayormente estable y fresco. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 10 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 21 grados en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-29T20:57:12.