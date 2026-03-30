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El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, lunes 30 de marzo

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Valga según los datos de la AEMET

El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, lunes 30 de marzo

El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, lunes 30 de marzo / Faro de Vigo

Faro de Vigo

El día de hoy, 30 de marzo de 2026, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente estable, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 19 grados a lo largo del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 9 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 7 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 19 grados hacia la tarde.

El cielo presentará una variabilidad en su estado. Durante la noche y las primeras horas de la mañana, se prevé un cielo poco nuboso, que dará paso a nubes altas a partir de la 01:00 hasta las 10:00 horas. A partir de las 11:00, el cielo volverá a despejarse, con intervalos de nubes altas que se mantendrán hasta la tarde. Hacia la noche, el cielo se tornará nuevamente poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente tranquilo.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación en todos los periodos. Esto sugiere que los habitantes de Valga podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 58% a la medianoche y descendiendo a un 52% hacia la tarde. Este descenso en la humedad, combinado con el aumento de la temperatura, proporcionará un ambiente más confortable a medida que el día avanza.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 14 y 22 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 46 km/h a las 18:00. Este viento fresco puede hacer que la sensación térmica sea un poco más baja, especialmente durante las horas más frescas de la mañana y la noche.

En resumen, Valga disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. La combinación de un cielo poco nuboso y un viento moderado hará que sea un día propicio para salir y disfrutar de la naturaleza. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar las horas de sol y mantenerse abrigados durante la mañana y la noche, cuando las temperaturas son más frescas.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 30 de marzo de 2026, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado cubierto de nubes altas, pero a medida que avanza el día, se espera que estas den paso a un ambiente más despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que permitirá disfrutar de un tiempo templado y agradable.

Hoy, 30 de marzo de 2026, Catoira se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo se mantenga con intervalos de nubes altas y poco nuboso, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 19 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 19 grados.

Hoy, 30 de marzo de 2026, Pontecesures se prepara para un día mayormente nublado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. La jornada comenzará con un cielo poco nuboso durante las primeras horas, pero a medida que avance la mañana, se espera que las nubes altas dominen el panorama. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 10 grados en las primeras horas del día, alcanzando un máximo de 19 grados hacia la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

El tiempo en otros municipios

Hoy, 30 de marzo de 2026, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado cubierto de nubes altas, pero a medida que avanza el día, se espera que estas den paso a un ambiente más despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que permitirá disfrutar de un tiempo templado y agradable.

Hoy, 30 de marzo de 2026, Catoira se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo se mantenga con intervalos de nubes altas y poco nuboso, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 19 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 19 grados.

Hoy, 30 de marzo de 2026, Pontecesures se prepara para un día mayormente nublado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. La jornada comenzará con un cielo poco nuboso durante las primeras horas, pero a medida que avance la mañana, se espera que las nubes altas dominen el panorama. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 10 grados en las primeras horas del día, alcanzando un máximo de 19 grados hacia la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-29T20:57:12.

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