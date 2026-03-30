El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, lunes 30 de marzo

Hoy, 30 de marzo de 2026, Tui se despertará con un cielo mayormente poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un día agradable y soleado. Durante las primeras horas de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 5 y 10 grados , con una ligera brisa del norte que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 16:00 horas, alcanzando los 20 grados, lo que hará que la tarde sea ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 49% por la mañana y descendiendo a un 43% por la tarde. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta más seco y cómodo, especialmente durante las horas más cálidas del día. La combinación de temperaturas agradables y un cielo despejado hará que muchos residentes y visitantes de Tui opten por salir a disfrutar de la naturaleza y de los espacios públicos.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte-noreste a velocidades que oscilarán entre los 10 y 20 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 40 km/h en las horas más activas de la tarde. Este viento fresco puede ser un alivio en las horas más cálidas, pero es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones, especialmente si están en áreas expuestas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Esto es especialmente positivo para aquellos que planean realizar excursiones o eventos al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, pero no se anticipan cambios significativos en las condiciones meteorológicas. La temperatura comenzará a descender gradualmente hacia la noche, alcanzando alrededor de 15 grados a las 23:00 horas. El ocaso se producirá a las 20:57, marcando el final de un día que promete ser agradable y propicio para disfrutar de la belleza natural de Tui.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 30 de marzo de 2026, Gondomar se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 9 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 7 grados, con un aumento gradual hacia el mediodía, alcanzando los 19 grados a las 14:00.

El día de hoy, 30 de marzo de 2026, O Porriño se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas frescas. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 10 grados, descendiendo ligeramente a 9 grados a la 01:00 y alcanzando los 8 grados a las 02:00. A medida que avanza la mañana, las temperaturas continuarán bajando, llegando a los 6 grados entre las 04:00 y las 05:00.

Hoy, 30 de marzo de 2026, Salceda de Caselas experimentará un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá que la luz del sol ilumine la localidad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 6 grados a las 05:00 horas. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 8 grados a las 10:00 horas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

El tiempo en otros municipios

Hoy, 30 de marzo de 2026, Gondomar se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 9 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 7 grados, con un aumento gradual hacia el mediodía, alcanzando los 19 grados a las 14:00.

El día de hoy, 30 de marzo de 2026, O Porriño se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas frescas. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 10 grados, descendiendo ligeramente a 9 grados a la 01:00 y alcanzando los 8 grados a las 02:00. A medida que avanza la mañana, las temperaturas continuarán bajando, llegando a los 6 grados entre las 04:00 y las 05:00.

Hoy, 30 de marzo de 2026, Salceda de Caselas experimentará un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá que la luz del sol ilumine la localidad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 6 grados a las 05:00 horas. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 8 grados a las 10:00 horas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-29T20:57:12.