El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, lunes 30 de marzo

El día de hoy, 30 de marzo de 2026, Tomiño se presenta con un tiempo mayormente despejado y temperaturas agradables que oscilarán entre los 5 y 23 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente fresco, con temperaturas que comenzarán en torno a los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 6 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la temperatura irá en aumento, alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 23 grados.

El cielo estará mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana y en la noche. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 47% y descendiendo a un 38% en las horas más cálidas del día, lo que contribuirá a una sensación de confort.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del norte con velocidades de hasta 14 km/h, aumentando a medida que el día avanza. En las horas centrales de la tarde, se espera que el viento sople desde el noreste, alcanzando rachas de hasta 38 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. A medida que se acerque la noche, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 14 km/h.

La probabilidad de precipitación es nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias que puedan alterar los planes al aire libre. Este clima favorable es ideal para actividades al exterior, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

En resumen, Tomiño disfrutará de un día primaveral, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento moderado. Es una excelente oportunidad para salir y aprovechar el buen tiempo, ya que las condiciones meteorológicas son propicias para disfrutar de la naturaleza y de actividades al aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 30 de marzo de 2026, Oia se prepara para un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 10 grados , descendiendo ligeramente a 9 grados a la 1 de la madrugada y alcanzando un mínimo de 6 grados entre las 4 y las 6 de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, que alcanzará los 20 grados en la tarde, con un máximo de 21 grados a las 5 de la tarde.

El día de hoy, 30 de marzo de 2026, O Rosal se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un ambiente predominantemente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 23 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 23 grados.

Hoy, 30 de marzo de 2026, Tui se despertará con un cielo mayormente poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un día agradable y soleado. Durante las primeras horas de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 5 y 10 grados , con una ligera brisa del norte que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 16:00 horas, alcanzando los 20 grados, lo que hará que la tarde sea ideal para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 30 de marzo de 2026, Oia se prepara para un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 10 grados , descendiendo ligeramente a 9 grados a la 1 de la madrugada y alcanzando un mínimo de 6 grados entre las 4 y las 6 de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, que alcanzará los 20 grados en la tarde, con un máximo de 21 grados a las 5 de la tarde.

El día de hoy, 30 de marzo de 2026, O Rosal se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un ambiente predominantemente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 23 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 23 grados.

Hoy, 30 de marzo de 2026, Tui se despertará con un cielo mayormente poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un día agradable y soleado. Durante las primeras horas de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 5 y 10 grados , con una ligera brisa del norte que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 16:00 horas, alcanzando los 20 grados, lo que hará que la tarde sea ideal para actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-29T20:57:12.