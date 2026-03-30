El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, lunes 30 de marzo

Hoy, 30 de marzo de 2026, Soutomaior se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas comiencen a aparecer, especialmente en las horas centrales, pero sin que esto implique riesgo de precipitaciones. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que sugiere que no habrá interrupciones por mal tiempo.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 22 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas alrededor de 6 grados, pero se espera un aumento gradual que alcanzará los 22 grados en la tarde. Este ascenso térmico será especialmente notable entre las 14:00 y las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque su máximo. Por la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 14 grados.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 51% por la mañana y disminuyendo hasta un 39% en las horas más cálidas. Esto sugiere un ambiente relativamente seco, lo que contribuirá a la sensación de calor durante las horas centrales del día. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, la humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 66% hacia el final de la jornada.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 20 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 40 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. Este viento, aunque moderado, será un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre.

En resumen, el día en Soutomaior se perfila como uno de esos días primaverales ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Con cielos mayormente despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, es una excelente oportunidad para salir y disfrutar de la naturaleza. La combinación de un tiempo templado y un viento suave hará que la jornada sea placentera, invitando a los residentes a aprovechar al máximo el día.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 30 de marzo de 2026, el tiempo en Pazos de Borbén se presenta mayormente estable, con condiciones que favorecerán actividades al aire libre. Durante la madrugada y la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 9 grados , con una ligera brisa del norte que aportará frescura a la atmósfera.

Hoy, 30 de marzo de 2026, Redondela se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 9 grados . A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, alcanzando los 23 grados, lo que sugiere un ambiente agradable y propicio para actividades al aire libre.

Hoy, 30 de marzo de 2026, Vilaboa se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 9 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 8 grados hasta las 04:00, antes de comenzar un leve ascenso.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Hoy, 30 de marzo de 2026, Redondela se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 9 grados . A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, alcanzando los 23 grados, lo que sugiere un ambiente agradable y propicio para actividades al aire libre.

Hoy, 30 de marzo de 2026, Vilaboa se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 9 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 8 grados hasta las 04:00, antes de comenzar un leve ascenso.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-29T20:57:12.