El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, lunes 30 de marzo

Hoy, 30 de marzo de 2026, Silleda se prepara para un día mayormente nublado, con una mezcla de condiciones que variarán a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance la mañana, las nubes altas comenzarán a dominar el panorama. Durante las primeras horas, la temperatura se mantendrá en torno a los 6 grados, proporcionando un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera.

A medida que el día progrese, la temperatura experimentará un ligero aumento, alcanzando los 10 grados hacia el mediodía y llegando a un máximo de 16 grados en la tarde. Este incremento en la temperatura puede hacer que la sensación térmica sea más agradable, especialmente para aquellos que planean salir a disfrutar del entorno natural de Silleda. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la humedad relativa se mantendrá en niveles altos, oscilando entre el 54% y el 76% a lo largo del día, lo que podría generar una sensación de bochorno en las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia durante todas las horas. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes tienen planes al aire libre. La ausencia de lluvias también permitirá que los suelos se mantengan secos, lo que es favorable para las actividades agrícolas y de jardinería en la zona.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del noreste, con velocidades que alcanzarán hasta los 10 km/h. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera que la intensidad del viento aumente, alcanzando ráfagas de hasta 33 km/h en la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en áreas expuestas.

En resumen, Silleda disfrutará de un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. La combinación de temperaturas moderadas y vientos variables hará que sea un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un viento más fuerte en las horas de la tarde.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 30 de marzo de 2026, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo del día. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, se espera un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada relativamente despejado. Sin embargo, a medida que avance la mañana, las nubes altas comenzarán a dominar el panorama, y esta tendencia se mantendrá durante gran parte del día.

El día de hoy, 30 de marzo de 2026, Lalín se despertará bajo un cielo poco nuboso en las primeras horas de la mañana, con una temperatura inicial de 5 grados . A medida que avance la jornada, las nubes altas comenzarán a dominar el cielo, especialmente durante la mañana y la tarde, lo que podría dar lugar a un ambiente más gris, aunque sin previsión de precipitaciones. La temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 15 grados en las horas centrales del día, lo que proporcionará un respiro agradable tras las frescas mañanas de marzo.

Hoy, 30 de marzo de 2026, Vila de Cruces se prepara para un día mayormente nublado, con una transición de cielos poco nubosos a cubiertos a lo largo de las horas. La jornada comenzará con un cielo poco nuboso durante la madrugada, pero a medida que avance el día, las nubes altas dominarán el panorama. A partir de la tarde, se espera que el cielo se cubra completamente, lo que podría influir en la sensación térmica.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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El día de hoy, 30 de marzo de 2026, Lalín se despertará bajo un cielo poco nuboso en las primeras horas de la mañana, con una temperatura inicial de 5 grados . A medida que avance la jornada, las nubes altas comenzarán a dominar el cielo, especialmente durante la mañana y la tarde, lo que podría dar lugar a un ambiente más gris, aunque sin previsión de precipitaciones. La temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 15 grados en las horas centrales del día, lo que proporcionará un respiro agradable tras las frescas mañanas de marzo.

Hoy, 30 de marzo de 2026, Vila de Cruces se prepara para un día mayormente nublado, con una transición de cielos poco nubosos a cubiertos a lo largo de las horas. La jornada comenzará con un cielo poco nuboso durante la madrugada, pero a medida que avance el día, las nubes altas dominarán el panorama. A partir de la tarde, se espera que el cielo se cubra completamente, lo que podría influir en la sensación térmica.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-29T20:57:12.