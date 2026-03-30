El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, lunes 30 de marzo

Hoy, 30 de marzo de 2026, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente favorable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Durante la jornada, el cielo mostrará un predominio de condiciones poco nubosas, especialmente en las primeras horas de la mañana y a lo largo de la tarde. A medida que avance el día, se espera la aparición de nubes altas, pero sin que esto implique un riesgo significativo de precipitaciones.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 19 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de 9 grados, pero a medida que el sol se eleve, se alcanzarán máximas de hasta 19 grados en la tarde. Esta variación térmica sugiere que es recomendable vestirse en capas, permitiendo adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 53% por la mañana y aumentando ligeramente hasta un 74% hacia la noche. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas más tempranas. Sin embargo, la combinación de temperaturas agradables y cielos despejados hará que la jornada sea muy disfrutable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con rachas que alcanzarán hasta los 47 km/h en las horas de mayor intensidad, especialmente durante la tarde. Aunque el viento puede ser notable, no se anticipan condiciones adversas que puedan afectar las actividades al aire libre. Es aconsejable tener precaución si se planea realizar actividades en la costa, ya que el viento puede ser más fuerte en esas áreas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por la lluvia. La probabilidad de lluvia es del 0%, lo que refuerza la idea de que hoy será un día seco y soleado.

En resumen, Sanxenxo disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento moderado. Es una excelente oportunidad para salir a pasear, disfrutar de la playa o realizar actividades deportivas. Recuerde hidratarse adecuadamente y protegerse del sol, especialmente durante las horas más cálidas del día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 30 de marzo de 2026, Bueu se despertará con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera que a lo largo de la jornada se presenten algunas nubes altas. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura rondará los 11 grados, descendiendo ligeramente a 10 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 21 grados en la tarde, lo que sugiere un ambiente templado y agradable.

Hoy, 30 de marzo de 2026, Marín se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:20. A medida que avance el día, las nubes altas comenzarán a hacer acto de presencia, especialmente en las horas centrales, pero no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% a lo largo de todo el día.

Hoy, 30 de marzo de 2026, la predicción meteorológica para Meaño indica un día mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 10 grados . A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 20 grados, lo que sugiere un ambiente templado y propicio para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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El día de hoy, 30 de marzo de 2026, Bueu se despertará con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera que a lo largo de la jornada se presenten algunas nubes altas. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura rondará los 11 grados, descendiendo ligeramente a 10 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 21 grados en la tarde, lo que sugiere un ambiente templado y agradable.

Hoy, 30 de marzo de 2026, Marín se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:20. A medida que avance el día, las nubes altas comenzarán a hacer acto de presencia, especialmente en las horas centrales, pero no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% a lo largo de todo el día.

Hoy, 30 de marzo de 2026, la predicción meteorológica para Meaño indica un día mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 10 grados . A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 20 grados, lo que sugiere un ambiente templado y propicio para actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-29T20:57:12.