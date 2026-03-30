El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, lunes 30 de marzo

El día de hoy, 30 de marzo de 2026, Salvaterra de Miño se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 10°C a las 6:00 AM y los 6°C a las 9:00 AM, con una ligera tendencia a descender a medida que avanza la mañana.

A medida que el día progrese, se espera que las temperaturas aumenten gradualmente, alcanzando un máximo de 23°C alrededor de las 5:00 PM. Este ascenso térmico será acompañado por un cielo que, aunque comenzará poco nuboso, se irá cubriendo con nubes altas a partir de la tarde. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En la mañana, se registrará una humedad del 51%, que irá aumentando hasta alcanzar un 68% por la tarde. Esto podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más frescas en las primeras horas, pero a medida que el sol calienta, la sensación de calor será más pronunciada.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Desde la mañana, se registrarán vientos del noreste con velocidades que oscilarán entre los 11 y 24 km/h. A lo largo del día, se espera que la intensidad del viento aumente, alcanzando ráfagas de hasta 38 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más cálidas.

En resumen, el día en Salvaterra de Miño se perfila como uno de esos días primaverales ideales para actividades al aire libre. Con cielos mayormente despejados, temperaturas agradables y un viento que, aunque moderado, puede aportar frescura, es una excelente oportunidad para disfrutar de la naturaleza y de los espacios abiertos. Se recomienda llevar una chaqueta ligera para las primeras horas del día y estar preparado para el aumento de la temperatura en la tarde.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 30 de marzo de 2026, As Neves se presentará con un tiempo mayormente estable y fresco. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 9 grados centígrados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 8 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, la temperatura continuará bajando hasta alcanzar los 6 grados a las 04:00 y 05:00, antes de comenzar a recuperarse hacia el mediodía.

Hoy, 30 de marzo de 2026, Ponteareas se despertará con un tiempo mayormente tranquilo y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 9 grados centígrados. A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas desciendan ligeramente, alcanzando un mínimo de 4 grados en las horas más frescas de la madrugada.

Hoy, 30 de marzo de 2026, Salceda de Caselas experimentará un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá que la luz del sol ilumine la localidad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 6 grados a las 05:00 horas. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 8 grados a las 10:00 horas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 30 de marzo de 2026, As Neves se presentará con un tiempo mayormente estable y fresco. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 9 grados centígrados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 8 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, la temperatura continuará bajando hasta alcanzar los 6 grados a las 04:00 y 05:00, antes de comenzar a recuperarse hacia el mediodía.

Hoy, 30 de marzo de 2026, Ponteareas se despertará con un tiempo mayormente tranquilo y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 9 grados centígrados. A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas desciendan ligeramente, alcanzando un mínimo de 4 grados en las horas más frescas de la madrugada.

Hoy, 30 de marzo de 2026, Salceda de Caselas experimentará un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá que la luz del sol ilumine la localidad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 6 grados a las 05:00 horas. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 8 grados a las 10:00 horas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-29T20:57:12.