El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, lunes 30 de marzo

Hoy, 30 de marzo de 2026, Salceda de Caselas experimentará un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá que la luz del sol ilumine la localidad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 6 grados a las 05:00 horas. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 8 grados a las 10:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 50% y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 63% hacia las 23:00 horas. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día, lo que sugiere que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos del norte con velocidades de hasta 6 km/h, aumentando a medida que el día avanza. A partir del mediodía, el viento cambiará a dirección noreste, alcanzando velocidades de hasta 14 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con las temperaturas más bajas de la mañana.

A medida que el día se desarrolle, las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 15:00 horas, donde se espera que el termómetro marque alrededor de 21 grados . Este aumento en la temperatura, junto con el cielo mayormente despejado, hará que la tarde sea ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en los parques locales.

Hacia la tarde y la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 18 grados a las 21:00 horas. El cielo seguirá siendo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 20:58 horas. En resumen, el día en Salceda de Caselas se presenta como una jornada agradable, con temperaturas moderadas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia, ideal para disfrutar de la naturaleza y el aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 30 de marzo de 2026, O Porriño se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas frescas. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 10 grados, descendiendo ligeramente a 9 grados a la 01:00 y alcanzando los 8 grados a las 02:00. A medida que avanza la mañana, las temperaturas continuarán bajando, llegando a los 6 grados entre las 04:00 y las 05:00.

El día de hoy, 30 de marzo de 2026, Salvaterra de Miño se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 10°C a las 6:00 AM y los 6°C a las 9:00 AM, con una ligera tendencia a descender a medida que avanza la mañana.

Hoy, 30 de marzo de 2026, Tui se despertará con un cielo mayormente poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un día agradable y soleado. Durante las primeras horas de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 5 y 10 grados , con una ligera brisa del norte que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 16:00 horas, alcanzando los 20 grados, lo que hará que la tarde sea ideal para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 30 de marzo de 2026, O Porriño se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas frescas. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 10 grados, descendiendo ligeramente a 9 grados a la 01:00 y alcanzando los 8 grados a las 02:00. A medida que avanza la mañana, las temperaturas continuarán bajando, llegando a los 6 grados entre las 04:00 y las 05:00.

El día de hoy, 30 de marzo de 2026, Salvaterra de Miño se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 10°C a las 6:00 AM y los 6°C a las 9:00 AM, con una ligera tendencia a descender a medida que avanza la mañana.

Hoy, 30 de marzo de 2026, Tui se despertará con un cielo mayormente poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un día agradable y soleado. Durante las primeras horas de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 5 y 10 grados , con una ligera brisa del norte que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 16:00 horas, alcanzando los 20 grados, lo que hará que la tarde sea ideal para actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-29T20:57:12.