El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, lunes 30 de marzo

Hoy, 30 de marzo de 2026, Ribadumia se prepara para un día mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 19 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 20 grados.

La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 10 grados a las 00:00 y 01:00 horas, descendiendo a 9 grados entre las 02:00 y las 05:00 horas. A partir de las 06:00 horas, la temperatura comenzará a aumentar gradualmente, alcanzando los 11 grados a las 10:00 horas y subiendo hasta los 19 grados a las 15:00 horas. Por la tarde, se espera que las temperaturas se mantengan en torno a los 19 grados, antes de descender nuevamente a 16 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 51% a las 00:00 horas y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 66% hacia las 21:00 horas. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas. Sin embargo, la combinación de temperaturas agradables y cielos despejados hará que sea un día ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 11 y los 31 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 11:00 y las 14:00 horas, alcanzando hasta 44 km/h. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas, por lo que se recomienda tener precaución si se planea realizar actividades que puedan verse afectadas por el viento.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los residentes de Ribadumia pueden disfrutar de un día sin preocupaciones meteorológicas. En resumen, hoy será un día perfecto para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento moderado que aportará frescura al ambiente.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 30 de marzo de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera la presencia de nubes altas, lo que podría dar un aspecto grisáceo al cielo, aunque sin riesgo de precipitaciones. A medida que avance la mañana, las nubes altas continuarán dominando el panorama, pero se irán alternando con momentos de cielo poco nuboso, especialmente en las horas centrales del día.

Hoy, 30 de marzo de 2026, el tiempo en Meis se presenta con un panorama mayormente despejado, aunque con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas han oscilado entre los 8 y 10 grados , alcanzando un máximo de 20 grados en las horas centrales de la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una ligera brisa proveniente del noreste, con velocidades que variarán entre 10 y 35 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las primeras horas del día.

Hoy, 30 de marzo de 2026, Vilanova de Arousa se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado cubierto de nubes altas, pero a medida que avanza el día, se espera que estas den paso a un cielo más despejado, especialmente durante las horas centrales. La temperatura oscilará entre los 9 y los 19 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, lo que permitirá disfrutar de un ambiente cálido y agradable.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 30 de marzo de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera la presencia de nubes altas, lo que podría dar un aspecto grisáceo al cielo, aunque sin riesgo de precipitaciones. A medida que avance la mañana, las nubes altas continuarán dominando el panorama, pero se irán alternando con momentos de cielo poco nuboso, especialmente en las horas centrales del día.

Hoy, 30 de marzo de 2026, el tiempo en Meis se presenta con un panorama mayormente despejado, aunque con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas han oscilado entre los 8 y 10 grados , alcanzando un máximo de 20 grados en las horas centrales de la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una ligera brisa proveniente del noreste, con velocidades que variarán entre 10 y 35 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las primeras horas del día.

Hoy, 30 de marzo de 2026, Vilanova de Arousa se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado cubierto de nubes altas, pero a medida que avanza el día, se espera que estas den paso a un cielo más despejado, especialmente durante las horas centrales. La temperatura oscilará entre los 9 y los 19 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, lo que permitirá disfrutar de un ambiente cálido y agradable.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-29T20:57:12.