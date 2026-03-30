El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, lunes 30 de marzo

Hoy, 30 de marzo de 2026, Redondela se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 9 grados . A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, alcanzando los 23 grados, lo que sugiere un ambiente agradable y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 51% por la mañana y descendiendo a un 39% durante la tarde. Esto indica que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las horas más tempranas. A lo largo del día, la humedad aumentará ligeramente hacia la noche, alcanzando un 66% hacia las 11 de la noche.

En cuanto a las condiciones del viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 10 y 20 km/h. Durante las primeras horas, el viento será más suave, pero a medida que avance el día, se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 40 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias a lo largo del día. Esto es una buena noticia para aquellos que planean salir, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las nubes altas comenzarán a aparecer en la tarde, pero no se anticipa que afecten significativamente la luminosidad del día.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 14 grados hacia las 11 de la noche. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 20:58.

En resumen, Redondela disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, con un viento moderado que aportará frescura. La ausencia de lluvias y la presencia de cielos despejados harán de este un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 30 de marzo de 2026, el tiempo en Pazos de Borbén se presenta mayormente estable, con condiciones que favorecerán actividades al aire libre. Durante la madrugada y la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 9 grados , con una ligera brisa del norte que aportará frescura a la atmósfera.

Hoy, 30 de marzo de 2026, Soutomaior se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas comiencen a aparecer, especialmente en las horas centrales, pero sin que esto implique riesgo de precipitaciones. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que sugiere que no habrá interrupciones por mal tiempo.

Hoy, 30 de marzo de 2026, Vilaboa se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 9 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 8 grados hasta las 04:00, antes de comenzar un leve ascenso.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Hoy, 30 de marzo de 2026, el tiempo en Pazos de Borbén se presenta mayormente estable, con condiciones que favorecerán actividades al aire libre. Durante la madrugada y la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 9 grados , con una ligera brisa del norte que aportará frescura a la atmósfera.

Hoy, 30 de marzo de 2026, Soutomaior se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas comiencen a aparecer, especialmente en las horas centrales, pero sin que esto implique riesgo de precipitaciones. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que sugiere que no habrá interrupciones por mal tiempo.

Hoy, 30 de marzo de 2026, Vilaboa se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 9 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 8 grados hasta las 04:00, antes de comenzar un leve ascenso.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-29T20:57:12.