El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, lunes 30 de marzo

Hoy, 30 de marzo de 2026, Pontevedra se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, aunque se espera que a medida que avance la jornada, la nubosidad disminuya, dando paso a momentos de cielo poco nuboso y despejado.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 22 grados . Las primeras horas del día serán frescas, con temperaturas que rondarán los 8 grados, pero a medida que el sol se eleve, se espera un aumento gradual, alcanzando los 22 grados en las horas centrales de la tarde. Este ascenso térmico será acompañado de una ligera brisa, con vientos predominantes del noreste que alcanzarán velocidades de hasta 23 km/h en los momentos más intensos.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 52% por la mañana y descendiendo a un 45% durante la tarde. Esto contribuirá a una sensación de confort, especialmente en las horas más cálidas. A medida que el día avance, la humedad aumentará ligeramente hacia la noche, alcanzando un 75% al final del día, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más frescas.

En cuanto a la precipitación, no se prevén lluvias a lo largo del día. Los datos indican una probabilidad de precipitación del 0% en todos los periodos, lo que sugiere que los residentes de Pontevedra pueden disfrutar de un día seco y soleado. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que no hay indicios de que el tiempo cambie drásticamente.

La salida del sol se producirá a las 08:20 y se espera que se ponga a las 20:58, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz natural. A medida que se acerque la tarde, las condiciones climáticas seguirán siendo favorables, con cielos despejados y temperaturas agradables, perfectas para paseos y actividades en familia.

En resumen, Pontevedra disfrutará de un día primaveral, con temperaturas agradables, cielos mayormente despejados y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para salir y disfrutar de lo que la ciudad tiene para ofrecer en esta hermosa jornada.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 30 de marzo de 2026, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que aparecerán a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 8 y 9 grados . La humedad relativa será moderada, comenzando en un 55% y aumentando ligeramente a medida que avanza el día, alcanzando un 71% hacia la tarde.

Hoy, 30 de marzo de 2026, Marín se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:20. A medida que avance el día, las nubes altas comenzarán a hacer acto de presencia, especialmente en las horas centrales, pero no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% a lo largo de todo el día.

El día de hoy, 30 de marzo de 2026, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente estable, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y los 21 grados a lo largo del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 9 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 7 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 21 grados hacia la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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El día de hoy, 30 de marzo de 2026, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que aparecerán a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 8 y 9 grados . La humedad relativa será moderada, comenzando en un 55% y aumentando ligeramente a medida que avanza el día, alcanzando un 71% hacia la tarde.

Hoy, 30 de marzo de 2026, Marín se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:20. A medida que avance el día, las nubes altas comenzarán a hacer acto de presencia, especialmente en las horas centrales, pero no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% a lo largo de todo el día.

El día de hoy, 30 de marzo de 2026, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente estable, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y los 21 grados a lo largo del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 9 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 7 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 21 grados hacia la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-29T20:57:12.