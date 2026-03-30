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El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, lunes 30 de marzo

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Pontecesures según los datos de la AEMET

El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, lunes 30 de marzo

El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, lunes 30 de marzo / Faro de Vigo

Faro de Vigo

Hoy, 30 de marzo de 2026, Pontecesures se prepara para un día mayormente nublado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. La jornada comenzará con un cielo poco nuboso durante las primeras horas, pero a medida que avance la mañana, se espera que las nubes altas dominen el panorama. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 10 grados en las primeras horas del día, alcanzando un máximo de 19 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 58% y aumentando hasta un 80% hacia el final del día. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. A pesar de la presencia de nubes, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto permitirá que los residentes y visitantes de Pontecesures disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

El viento será un factor a tener en cuenta, soplando desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 11 y 19 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 43 km/h en las horas de la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros. Es recomendable que quienes planeen salir se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura y al viento.

A medida que el día avance, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados hacia la tarde y bajando a 10 grados por la noche. El cielo se mantendrá mayormente nublado, con algunas horas de poco nuboso hacia el final de la jornada. La puesta de sol se producirá a las 20:58, ofreciendo un espectáculo visual que, aunque nublado, puede ser igualmente atractivo.

En resumen, Pontecesures experimentará un día tranquilo y fresco, ideal para disfrutar de paseos y actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la brisa del noreste. La ausencia de precipitaciones y el cielo mayormente nublado permitirán que la comunidad disfrute de un día sin interrupciones climáticas, haciendo de este 30 de marzo una jornada agradable para todos.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 30 de marzo de 2026, Catoira se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo se mantenga con intervalos de nubes altas y poco nuboso, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 19 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 19 grados.

Hoy, 30 de marzo de 2026, Cuntis se presenta con un tiempo mayormente estable y fresco, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 9 grados . A medida que avance el día, las nubes altas comenzarán a dominar el panorama, aunque no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

El día de hoy, 30 de marzo de 2026, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente estable, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 19 grados a lo largo del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 9 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 7 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 19 grados hacia la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

El tiempo en otros municipios

Hoy, 30 de marzo de 2026, Catoira se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo se mantenga con intervalos de nubes altas y poco nuboso, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 19 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 19 grados.

Hoy, 30 de marzo de 2026, Cuntis se presenta con un tiempo mayormente estable y fresco, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 9 grados . A medida que avance el día, las nubes altas comenzarán a dominar el panorama, aunque no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

El día de hoy, 30 de marzo de 2026, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente estable, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 19 grados a lo largo del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 9 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 7 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 19 grados hacia la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-29T20:57:12.

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